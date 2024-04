Blackstone oferă aproape 1,6 miliarde de dolari pentru proprietarul cataloagelor Blondie şi Shakira Cele doua companii „au ajuns la un acord asupra termenilor si conditiilor unei achizitii in numerar”, iar aceasta este recomandata de Hipgnosis catre actionarii sai, a anuntat Blackstone intr-un comunicat. La 1,30 dolari pe actiune, oferta evalueaza capitalul HSF la aproximativ 1,57 miliarde de dolari. Preluarea Hipgnosis – care se confrunta de mai multe luni cu dificultati financiare – a facut obiectul unor oferte de cumparare in ultimele zece zile intre Blackstone si compania americana Alchemy Copyrights, cunoscuta sub numele de Concord (a carei ultima oferta, de 1,5 miliarde de dolari, a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tesla va cere acționarilor sa restabileasca un pachet salarial in valoare de 55 de miliarde de dolari pentru CEO-ul companiei Elon Musk și sa mute sediul social al producatorului de mașini electrice din Delaware in Texas, transmite AP. Pachetul a fost anulat in ianuarie de un judecator din Delaware,…

- Asta ne-a declarat Adrian Lica (foto sus), președinte al Asociației in Beneficiul Vanatorilor și Activitații de Vanatoare (ABVAV), care vorbește fara perdea despre marile probleme din domeniu, inclusiv din Argeș Vasile Aurelian, fost membru in Consiliul de Administrație al AJVPS Argeș, a fost exclus…

- Arabia Saudita a transferat joi o noua tranșa de acțiuni ale gigantului petrolier saudit Aramco catre Fondul public de investiții, aflat in centrul unui vast program de reforme in regat, potrivit AFP.

- Negocierile sunt in desfasurare, iar pachetul de subventii destinate Intel va include probabil atat imprumuturi, cat si granturi directe. Departamentul pentru Comert al SUA, care supravegheaza plata fondurilor prevazute in Legea Chips, si Intel au refuzat sa comenteze. Departamentul a anuntat deja doua…

- Elon Musk nu este indreptatit la pachetul de compensatii masiv acordat de Consiliul de Administratie al Tesla, a carui potentiala valoare depaseste 55 miliarde de dolari, a decis marți instanța.

- Un judecator din Delaware a anulat, marti, pachetul salarial record de 56 de miliarde de dolari al lui Elon Musk de la Tesla (TSLA.O), calificand compensatia acordata de Consiliul de Administratie al producatorului de vehicule electrice drept "o suma de neinteles", nedreapta fata de actionari, transmite…

- Un judecator din Delaware a anulat, marti, pachetul salarial record de 56 de miliarde de dolari al lui Elon Musk de la Tesla (TSLA.O), calificand compensatia acordata de Consiliul de Administratie al producatorului de vehicule electrice drept „o suma de neinteles”, nedreapta fata de actionari, transmite…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei a raportat marti un profit de 2,2 trilioane de Coroane norvegiene, aproximativ 213 miliarde de dolari, in 2023, datorita randamentelor robuste din tehnologie, scrie CNBC, citat de Ziarul FinanciarAstfel, randamentul a fost de 16,1%, fata de o pierdere de…