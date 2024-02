Stiri pe aceeasi tema

- Congresul a aprobat in august 2022 legea de referinta Chips and Science Act. Legea prevede fonduri de 52,7 miliarde de dolari, inclusiv subventii de 39 de miliarde de dolari pentru productia de semiconductori si 11 miliarde de dolari pentru cercetare si dezvoltare. De asemenea, creeaza un credit fiscal…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei a raportat marti un profit de 2,2 trilioane de Coroane norvegiene, aproximativ 213 miliarde de dolari, in 2023, datorita randamentelor robuste din tehnologie, scrie CNBC, citat de Ziarul FinanciarAstfel, randamentul a fost de 16,1%, fata de o pierdere de…

- Anunturile viitoare au ca scop lansarea productiei de semiconductori avansati, care alimenteaza smartphone-uri, inteligenta artificiala si sisteme de arme, a scris WSJ, citand directori din industrie familiarizati cu negocierile. Directorii se asteapta ca unele anunturi sa vina inaintea discursului…

- Anuntul este primul din programul de 52,7 miliarde de dolari ”Chips for America” pentru productia de semiconductori si subventii pentru cercetare, aprobat de Congres in august 2022, pentru a intensifica productia de cipuri din SUA, pe fondul preocuparilor legate de dependenta de Asia. Presedintele Joe…

- O mare banca elvetiana a recunoscut ca a conspirat cu contribuabilii americani si altii pentru a ascunde peste 5,6 miliarde de dolari de fiscul american (IRS), a anuntat luni Departamentul de Justitie, citat de CNBC, potrivit News.ro.Banque Pictet, divizia de private banking a grupului Pictet, cu…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a anuntat, sambata, la COP28 de la Dubai, o contributie de trei miliarde de dolari la Fondul verde pentru clima, relateaza AFP, potrivit news.ro"Sunt mandra sa anunt un nou angajament de 3 miliarde de dolari pentru Fondul verde pentru clima,…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cu active in valoare de 1.500 de miliarde de dolari, ar trebui sa includa private equity (-capital privat-nr.) in portofoliul sau de investitii, alocand in acest sens pana la 70 de miliarde de dolari, a recomandat marti Banca Centrala a Norvegiei, transmite…

- ”Fondul s-a dovedit a fi colaborativ in cautarea solutiilor structurale de care Argentina are nevoie”, a spus Milei pe reteaua de socializare X. Georgieva a spus mai tarziu ca cei doi au discutat despre ”provocarile semnificative care urmeaza” pentru economia Argentinei si despre actiunile politice…