Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a prezentat vineri planul guvernului SUA de a cheltui 11 miliarde de dolari pentru cercetare si dezvoltare legate de semiconductori si a declarat ca lanseaza Centrul National de Tehnologie a Semiconductorilor, de 5 miliarde de dolari, transmite Reuters, preluata de news.ro.

- Producatorul auto japonez asteapta ca vehiculul sa intre in productie intre sfarsitul lui 2025 si inceputul lui 2026, potrivit unui purtator de cuvant al acestuia. Proiectul face parte din planurile anuntate anterior de producatorul auto japonez de a investi 35 de miliarde de dolari in vehicule electrice…

- Actiunile valoreaza 8,6 miliarde de dolari la pretul actual de 171,8 dolari. Planul de vanzare, care este supus anumitor conditii, a fost adoptat pe 8 noiembrie anul trecut si va fi finalizat pana la 31 ianuarie 2025, potrivit ultimului raport anual al companiei. Actiunile Amazon au inchis vineri in…

- „In contextul unei piete mai dificile”, Sotheby’s s-a aratat deosebit de multumita, intr-un comunicat, de vanzarile puternice din sectorul de lux, la 2,5 miliarde de dolari. Totalul de 7,9 miliarde de dolari, care include toate domeniile, de la licitatiile de arta la cele de masini de colectie, este…

- Anunturile viitoare au ca scop lansarea productiei de semiconductori avansati, care alimenteaza smartphone-uri, inteligenta artificiala si sisteme de arme, a scris WSJ, citand directori din industrie familiarizati cu negocierile. Directorii se asteapta ca unele anunturi sa vina inaintea discursului…

- Vanzarea de actiuni reprezinta aproximativ 25% din participatia detinuta de MacKenzie Scott in gigantul comertului electronic si avea o valoare de 10,4 miliarde de dolari la pretul de inchidere de vineri al actiunilor Amazon, potrivit datelor unui document depus la autoritatile de reglementare a bursei.…

- In ciuda criticilor legate de asa-zisa taxa de sharing si, uneori, de calitatea continutului original, Netflix continua sa-si creasca atat numarul de abonati, cat si veniturile. In ultimul trimestru fiscal al anului trecut, Netflix a castigat 8,83 de miliarde de dolari, cu 12,5% mai mult decat in urma…

- Seful Binance Holdings, Changpeng Zhao, va recunoaste ca a incalcat legile SUA, ca parte a unui acord de solutionare a unei anchete din SUA privind finantarea ilicita, potrivit unei surse familiarizate cu problema, informeaza News.ro.Acordul convenit intre o serie de agentii americane si cea mai…