A câștigat peste 1 miliard de dolari la Loto Norocul a fost de partea lui! Un jucator la loteria Powerball, din Oregon, a caștigat un jackpot in valoare de peste 1,3 miliarde de dolari, punand capat unei serii fara caștiguri care dura de mai bine de trei luni, relateaza AP . Un singur bilet a avut toate cele șase numere extrase și a caștigat jackpotul in valoare de 1,326 miliarde de dolari, a anunțat Powerball intr-un comunicat. Jackpotul are o valoare in numerar de 621 de milioane de dolari daca persoana caștigatoare alege sa primeasca mai degraba aceasta suma decat o renta platita pe o perioada de 30 de ani, cu o plata imediata urmata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

