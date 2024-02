Rezultate LOTO 6/49. Duminica, 25 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc de Dragobete, iar un roman „a tras lozul norocos”: a castigat premiul loto 6 din 49 de la categoria I, in valoare de 36.450.832,24 lei (peste 7,32 milioane de euro). Anuntul a fost facut duminica seara, de Loteria Romana. Articolul S-a castigat premiul LOTO 6/49 de peste 7 milioane de euro: numerele norocoase. Rezultate LOTO duminica 25 februarie 2024 apare prima data in Money .