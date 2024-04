Activele BlackRock au atins un nivel record de 10.500 miliarde de dolari în primul trimestru; profitul a crescut cu 36% Pietele bursiere globale s-au redresat in primul trimestru, avand in vedere asteptarile ca marile banci centrale ale lumii au terminat cu inasprirea politicii monetare si vor pivota catre reducerea ratelor dobanzilor, contribuind la cresterea activelor gestionate de BlackRock. Indicele global al actiunilor MSCI a crescut cu 7,7% in primele trei luni ale anului, in timp ce indicele S&P 500 a crescut cu 10%. Activele administrate de BlackRock au crescut cu 15% in primul trimestru, fata de un an anterior, in timp ce comisioanele pentru consiliere in investitii si din administrare au crescut cu aproape… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

