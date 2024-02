Comertul cu bunuri non-petroliere a crescut cu 12,6% fata de anul precedent, in timp ce exporturile de bunuri si servicii au depasit 1.000 de miliarde de dirhami, stabilind un nou record, a declarat Thani Al Zeyoudi, ministrul Cmertului Exterior, intr-o postare separata pe social media. ”(Acest lucru) confirma ca planurile de diversificare economica se indreapta in directia corecta, catre o economie viitoare bazata pe cunoastere si inovare, si reflecta increderea internationala in crestere in economia Emiratelor Arabe Unite”, a spus Al Zeyoudi pe X. Articolul Tranzactiile comerciale ale Emiratelor…