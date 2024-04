TSMC a fost de acord sa-si extinda investitia planificata cu 25 de miliarde de dolari, la 65 de miliarde de dolari, si sa adauge o a treia fabrica in Arizona pana in 2030, a declarat Departamentul pentru Comert al SUA in anuntarea subventiei preliminare. Compania taiwaneza va produce cea mai avansata tehnologie de cipuri de 2 nanometri din lume la cea de-a doua fabrica din Arizona, care va incepe productia in 2028, a spus departamentul. ”Acestea sunt cipurile care stau la baza intregii inteligente artificiale si sunt cipurile care sunt componente necesare pentru tehnologiile de care avem nevoie…