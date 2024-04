Cum învrăjbește banul. Noul război de clasă socială: decalajul de bogăție între mileniali Diferența de avere dintre milenialii bogați și restul grupului lor de varsta este cea mai mare dintre toate generațiile, ceea ce creeaza un nou val de tensiuni și resentimente de clasa, potrivit unui studiu recent. Chiar daca marea majoritate a milenialilor se lupta cu datoriile, cu locuri de munca cu salarii mici in domeniul serviciilor, […] The post Cum invrajbește banul. Noul razboi de clasa sociala: decalajul de bogație intre mileniali first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

