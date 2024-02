Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al apararii Lloyd Austin a condus marți, 23 ianuarie, in format videoconferinta reuniunea Grupului de contact pentru nevoile militare ale Ucrainei, in prima sa prima aparitie publica dupa ce a fost spitalizat in secret in urma unor complicații suferite pentru tratarea cancerului…

- Secretarul american al apararii Lloyd Austin a avut marti prima aparitie publica dupa spitalizarea sa secreta, vorbind de acasa prin videoconferinta la o reuniune a grupului de contact pentru nevoile militare ale Ucrainei, relateaza Reuters si France Presse.Lloyd Austin, in varsta de 70 de ani, a…

- Secretarul american al Apararii are cancer la prostata, conform unei declarații a Centrului Medical Militar Național Walter Reed din Washington, citat de CNN. Boala a fost descoperita la inceputul lunii decembrie, iar acesta a suferit o procedura minim invaziva pe data de 22 decembrie. „A fost sub…

- Președintele Vladimir Zelensky și-a anulat discursul la briefingul secret planificat in Senatul SUA, deoarece in Ucraina exista un razboi și situația se schimba constant. Acest lucru a fost declarat de ministrul Apararii al Ucrainei, Rustem Umerov, intr-un interviu pentru Fox News, relateaza RBC-Ucraina.…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit luni la Washington cu Lloyd Austin, secretarul american al apararii, in cadrul vizitei sale oficiale in SUA. Cei doi oficiali au discutat despre razboiul din Ucraina si despre situatia de securitate de la Marea Neagra.

- Premierul Marcel Ciolacu a avut luni, o intrevedere cu Lloyd Austin, secretarul american al apararii, la Washington, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in SUA. Cei doi au discutat despre razboiul din Ucraina si situatia de securitate de la Marea Neagra dar si despre investitiile in aparare.…

- Razboi in Ucraina, ziua 636. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a anunțat luni un nou ajutor militar de 100 de milioane de dolari pentru Ucraina, in timpul vizitei sale neanunțate de la Kiev.

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a sosit luni (20 noiembrie) in capitala Ucrainei, Kiev, pentru o vizita neanunțata, intr-un gest de sprijin, in timp ce intrebarile pentru el se canalizau pe sustenabilitatea asistenței vitale occidentale, pe masura ce razboiul cu Rusia se prelungește,…