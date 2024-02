Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 722. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca SUA nu vor renunța la susținerea Ucrainei chiar daca administrația președintelui Joe Biden a ramas fara bani pentru Kiev.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, 31 ianuarie, ca nu impartaseste temerile conform carora o eventuala realegere a republicanului Donald Trump ca presedinte al SUA ar slabi Alianta Nord-Atlantica, in timp ce aceasta depune eforturi pentru a oferi in continuare Ucrainei…

- Secretarul american al apararii Lloyd Austin a condus marți, 23 ianuarie, in format videoconferinta reuniunea Grupului de contact pentru nevoile militare ale Ucrainei, in prima sa prima aparitie publica dupa ce a fost spitalizat in secret in urma unor complicații suferite pentru tratarea cancerului…

- Planul uriaș pus la cale de Joe Biden: Cum vrea sa puna bete in roate masinariei de razboi ruse (AFP)Presedintele american Joe Biden se pregatea vineri sa semneze un ordin executiv care autorizeaza Statele Unite ale Americii sa adopte asa-numite sanctiuni "secundare" impotriva institutiilor financiare…

- Președintele Vladimir Zelensky și-a anulat discursul la briefingul secret planificat in Senatul SUA, deoarece in Ucraina exista un razboi și situația se schimba constant. Acest lucru a fost declarat de ministrul Apararii al Ucrainei, Rustem Umerov, intr-un interviu pentru Fox News, relateaza RBC-Ucraina.…

- Razboi in Ucraina, ziua 636. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a anunțat luni un nou ajutor militar de 100 de milioane de dolari pentru Ucraina, in timpul vizitei sale neanunțate de la Kiev.