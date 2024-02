Stiri pe aceeasi tema

- Fortele rusesti se pregatesc pentru o noua ofensiva in Ucraina la sfarsitul lunii mai sau la vara, dar Kievul are un plan de lupta clar al sau, a declarat duminica presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, relateaza Reuters, citata de News.ro. Acesta a precizat ca 31.000 de soldați ucraineni au murit…

- UE este ghidata de planurile de a furniza Kievului arme cu raza lunga de acțiune care ar ajunge in „inima Rusiei”. Acest lucru a fost declarat de ministrul rus de externe Serghei Lavrov la conferința științifica și practica „Euromaidan: deceniul pierdut al Ucrainei”, noteaza TASS. „Conform datelor…

- „Trebuie sa fim pregatiți pentru fiecare scenariu”, transmite ministerul polonez al Apararii, care nu a exclus un atac al Rusiei.Daca Ucraina va fi invinsa, Rusia ar putea ataca Polonia, a declarat ministrul Apararii și vicepremierul țarii, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Oficialul a fost intrebat…

- Livrarile externe de muniție au inceput sa se epuizeze in condițiile in care un ajutor de 61 de miliarde de dolari din partea SUA ramane blocat in Congres din cauza luptelor politice, iar Ungaria a blocat un pachet de ajutor de 50 de miliarde euro pentru Ucraina din partea UE in decembrie 2023. UE a…

- Ucraina se confrunta cu o penurie „critica” de obuze de artilerie, a raportat Bloomberg pe 31 ianuarie, potrivit unui document pe care ministrul Apararii, Rustem Umerov, le-a trimis aliaților europeni ai Ucrainei, vazut de Bloomberg. Rusia este in prezent capabila sa traga de trei ori mai multe obuze…

- Razboiul declanșat de Rusia intra in al treilea an. Pe front lucrurile stagneaza. Iar președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se confrunta nu doar cu amenințarea militara, ci și cu un adversar intern redutabil – corupția. Pe 9 ianuarie, ministrul apararii al lui Zelenski, Rustem Umerov, a facut publice…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, va participa la o “intalnire pe tema Ucrainei”, care se va desfașura la sediul ONU din New York. Discuția despre Ucraina, care se va purta in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, “a fost inițiata de țara noastra”, a precizat purtatoarea de cuvant a…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri ca mai multi lideri europeni au incercat in ultimele sase luni sa negocieze cu Rusia asupra razboiului din Ucraina fara implicarea Kievului in aceste discutii si a promis ca Rusia nu va negocia cu aceia care urmaresc infrangerea ei pe campul…