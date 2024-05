Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg le cere aliatilor Ucrainei sa ridice interdictiile impuse Kievului de a efectua atacuri pe teritoriului Rusiei, intr-un interviu acordat The Economist, relateaza Le Monde, conform News.ro.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a efectuat o vizita surpriza la Kiev. Stoltenberg a dat asigurari luni ca „nu este prea tarziu pentru ca Ucraina sa castige” in fata Rusiei, in pofida regreselor recente ale armatei sale de pe front, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Razboi in Ucraina, ziua 788. Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat aprobarea de catre Camera Reprezentantilor a pachetului de ajutor mult asteptat pentru efortul de razboi al Ucrainei in fata Rusiei.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a vorbit despre nevoia ca alianța sa asigure asistenta „previzibila” pe termen lung Kievului, miercuri, la Bruxelles, inainte de o reuniune a ministrilor de externe din țarile membre, relateaza AFP și Reuters, citate de Agerpres.„Trebuie sa asiguram asistenta…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a propus un pachet de ajutor militar pentru Ucraina in valoare de 100 de miliarde de euro (107 miliarde de dolari), pe cinci ani, care ar conferi aliantei occidentale un rol mai direct in acordarea de sprijin Kievului, au declarat marti, 2 aprilie, cinci…

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, a afirmat, intr-un articol de opinie publicat in mai multe ziare europene și pe site-ul Euractiv, ca, in contextul amenințarii reprezentate de Rusia, Europa trebuie sa treaca la o abordare de tipul „economie de razboi”, relaetaza agenția Reuters, citata…

- Kievul a anuntat luni retragerea trupelor sale dintr-o mica asezare de langa Avdiivka, in fata presiunii neincetate din partea Rusiei. Ministrul ucrainean al Apararii, Rustem Umerov, a declarat ca jumatate din armele occidentale promise Kievului au fost livrate cu intarziere. „La ora actuala, un angajament…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni, la Paris, la reuniunea privind sprijinul acordat Ucrainei, organizata de președintele Macron. La reuniune partica o serie de lideri aliati. Intalnirea de lucru vizeza razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei si intensificarea eforturilor pentru…