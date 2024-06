Vremea in Dobrogea. Temperaturile vor varia in urmatoarele doua saptamani

Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Vremea va fi calda, calduroasa in zona continentala, in special in prima saptamana cand si disconfortul termic… [citeste mai departe]