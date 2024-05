Trucul cu care românii păcălesc automatele de reciclare și iau bani şi pe sticlele respinse. VIDEO Romanii au invațat sa pacaleasca și automatele de reciclare. Ei demonstreaza o inventivitate remarcabila, in special cand vine vorba de a gasi modalitați de a exploata sistemul. Un exemplu elocvent in acest sens este Sistemul Garanție-Returnare (SGR), prin care pot obține bani pentru ambalajele reciclabile. Aceștia au descoperit ca pot obține bani din reciclarea ambalajelor returnabile, chiar și atunci cand acestea nu fac parte din Sistemul Garanție-Returnare. Practic, la achiziționarea oricarui produs impachetat in sticla de plastic, doza de aluminiu sau sticla obișnuita din orice magazin, se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

