In plin scandal privind produsele romanești din marile magazine, reprezentanții retailerilor au refuzat sa participe la dezbaterile din Parlament programate fix pe aceasta tema. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunța ca va impune plafonarea adaosului comercial la toate produsele romanești. Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senat a organizat o dezbatere in urma […] The post PSD vrea plafon la adaosul comercial pentru toate produsele romanești pentru ca marile magazine sa nu mai calce in picioare producatorii locali appeared first on Puterea.ro .