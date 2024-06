Stiri pe aceeasi tema

- Au fost momente neașteptate la petrecerea de aseara. Gabi Badalau a venit cu noua iubita pe care a prezentat-o tuturor, in timp ce Bianca Dragușanu a spus ca momentan nu exista nimeni in viața ei. In același timp, la eveniment a fost și barbatul despre care afaceristul spune ca blondina l-a ținut ascuns.…

- Dupa ce Gabi Badalau a venit cu noua lui iubita la evenimentul de seara trecuta, fiind practic prima lor afișare și confirmarea faptului ca afaceristul și-a refacut viața dupa desparțirea de Bianca Dragușanu, Spynews.ro a obținut in exclusivitate și o reacție din partea Biancai Dragușanu cu privire…

- Bomba in showbiz! Gabi Badalau a facut primele declarații, in exclusivitate la Spynews.ro, despre noua lui iubita! Iata ce spune despre rusoaica care i-a furat inima, dar și despre Bianca Dragușanu! Vedeta ar avea deja un alt iubit!

- Bianca Dragușanu este deja istorie pentru Gabi Badalau! Afaceristul a venit astazi la un eveniment monden impreuna cu noua iubita. Așa cum era de așteptat, cei doi nu au trecut neobservați, mai ales ca au dat nas in nas și cu blondina.

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au plecat in prima vacanța impreuna, dupa ce omul de afaceri a scapat de controlul judiciar. Iata unde și-a dus iubita, dar și ce imagini au postat cei doi indragostiți pe rețelele de socializare!