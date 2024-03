Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia in calcul plafonarea prețurilor alimentelor care sunt procesate in Romania. Astfel, produsele romanești ar putea beneficia de stabilirea unui adaos comercial de maxim 20%, pentru a incuraja consumul de alimente autohtone, nu de import, potrivit observator.ro.Ministrul Agriculturii…

- Producatorii locali nu au nicio șansa in fața alimentelor de import. Chiar și atunci cand ajung pe rafturi, produselor romanești li se adauga un adaos comercial foarte mare, astfel incat oamenii sunt forțați sa aleaga produsele marca-proprie ale lanțurilor de magazine, care sunt mai ieftine și de slaba…

- Ministrul Agriculturii considera ca cei de la Consiliul Concurentei trebuie sa analizeze de ce produsele producatorilor romani sunt ofertate de marile lanturi comerciale la preturi necompetitive, in raport cu produsele marca proprie ale retelei comerciale.

- „Consider ca aceasta situatie trebuie analizata de Consiliul Concurentei pentru a stabili daca nu cumva imbraca forma unei practici comerciale neloiale fata de cei care produc romaneste”, mai spune ministrul PSD. „Nu am spus niciodata ca imi doresc sa elimin de pe piata alimentele ieftine”, a adaugat…

- Daca vom constata ca alimentele care au fost scoase din lista vor avea cresteri excesive ale prețurilor, se va interveni ”imediat” cu un act normativ pentru plafonare, a anunțat, miercuri, ministrul Agriculturii, Florin Barbu , dupa ședința Executivului. „Aceasta decizie s-a luat in dialog cu retailerii…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca protestul fermierilor de la Targu Mureș, cu care a avut discuții, luni, se suspenda. „Au ințeles ca eu nu vreau decat sa ii ajut și sa lucram impreuna pentru a dezvolta agricultura și procesarea romaneasca!”. Ministrul Barbu a fost prezent astazi la…

- Ministrul Barbu anunța ca sectorul ovin va beneficia in acest an de 120 de milioane de euro. Ministrul Agriculturii , Florin Barbu, a anunțat ca sectorul ovin și caprin va primi sprijin financiar in valoare de 80 de milioane de euro prin sprijinul cuplat in anul 2024. De asemenea, se va aloca o suma…

- Ministrul Agriculturii , Florin Barbu se va intalni luni cu reprezentanții comercianților și procesatorilor pentru a analiza rezultatele masurii de plafonare a adaosului comercial la alimentele de baza. Anunțul a fost facut de oficial prin intermediul unei postari pe Facebook. Florin Barbu atrage atenția…