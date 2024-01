Daca vom constata ca alimentele care au fost scoase din lista vor avea cresteri excesive ale prețurilor, se va interveni ”imediat” cu un act normativ pentru plafonare, a anunțat, miercuri, ministrul Agriculturii, Florin Barbu , dupa ședința Executivului. „Aceasta decizie s-a luat in dialog cu retailerii si cu procesatorii… in cazul in care vom constata ca alimentele care au fost scoase din lista vor avea cresteri semnificative de pret, imediat vom interveni cu alt act normativ pentru plafonarea adaosului comercial. Este o schema de monitorizare, care se va realiza prin ordin de ministru, atat…