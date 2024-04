Stiri pe aceeasi tema

- Giga Popescu i-a cumparat fiicei sale o mașina de 10.000 de euro, un cadou neobișnuit pentru o familie bogata. Intrebat de ce nu i-a daruit un automobil mai scump, el a explicat motivul. Iata ce a declarat!

- Pe rețelele de socializare au fost acuzați ca mimeaza desparțirea, dar in realitate sunt cuplul perfect! Dragostea dintre Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean nu poate fi invinsa de nimic, nimic macar de motivele unei presupuse separari! Nu se știe daca au fost sau nu desparțiri, cert este ca se…

- In urma cu o zi, polițiștii din Romania au fost in alerta, dupa ce un criminal periculos a reușit sa evadeze din duba oamenilor legii. Szombor Meszaros, condamnat pentru omor, a fost prins in Oradea, dupa ce un locuitor l-a recunoscut. Acum au aparut și primele imagini care surprind evadarea barbatului.

- Oana Radu și-a cumparat o noua locuința dupa divorțul de Catalin Dobrescu. Cei doi dețin impreuna un apartament pe care nu l-au imparțit inca, artista spune ca lasa totul pe mana justiției, caci și-a dat fostul soț in judecata. Dupa patru ani de relație, Oana Radu și Catalin Dobrescu s-au desparțit,…

- Gabi Balint pune calitatea pe primul loc! Fostul fotbalist, așa cum nu a fost vazut vreodata de bani! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini rare cu fostul sportiv.

- Imagini exclusive cu Mirela Oprișor și soțul sau! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni alta decat cunoscuta actrița de la noi. Iata ipostaza in care a fost surprinsa, de aceasta data, aceasta de catre paparazzii SpyNews.ro,…

- Mioara Roman a fost condusa pe ultimul drum in urma cu doua zile, pe 26 februarie 2024, la Cimitirul Reinvierea din București. Va prezentam imagini exclusive de la sluja de inmormantare, din biserica, a fostei soții a lui Petre Roman. Nimeni nu le-a vazut pana acum.

- Lidia Buble și Horațiu Nicolau formeaza un cuplu de aproximativ 3 ani, iar omul de afaceri este de-a dreptul cucerit de artista. Cei doi au fost surprinși recent in București, iar iubitul vedetei a facut un gest impresionant.Dupa desparțirea de Razvan Simion, Lidia Buble a incercat sa iși gaseasca din…