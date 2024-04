Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean s-au impacat? Cei doi s-au afișat impreuna la un eveniment și au transmis un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare. Iata ce a postat cantarețul de manele!

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au confirmat, in urma cu cateva saptamani, ca nu mai formeaza un cuplu, atunci cand spuneau ca le este mai bine separat. Chiar și așa, se pare ca fanii pun inca la indoiala aceasta separare, iar oamenii cred ca, de fapt, sunt inca impreuna. Doar ca, de curand,…

- Cand toata lumea aștepta ca Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean sa faca pasul cel mare in relație, iata ca de cateva zile povestea lor de iubire s-a terminat. Cei doi s-au desparțit și au decis ca fiecare sa mearga pe drumuri separate in viața. Ce face celebra dansatoare, la puțin timp dupa ce…

- Desparțirea de Cristina Pucean se pare ca l-a adus pe Bogdan de la Ploiești la capatul rabdarii. Cantarețul ar suferi dupa fosta lui iubita, judecand dupa mesajele pe care le posteaza pe rețelele de socializare.

- Florin Pucean, cumnatul celebrului artist Bogdan de la Ploiești (BDLP), ar putea ramane in continuare in spatele gratiilor, dupa ce procurorii l-au trimis in judecata intr-un nou dosar, in care este acuzat, alaturi de un alt individ, de talharie calificata.

- Bogdan de la Ploiești a ridicat mai multe semne de intrebare fanilor sai dupa ce a aparut pe patul de spital. Zvonurile spun ca ar fi suferit un accident, dar manelistul nu a confirmat nimic. Acesta trece printr-o perioada dificila, iar Cristina Pucean ii este alaturi tot timpul.

- Deși au trecut cateva luni de la moartea tatalui ei, Cristina Pucean sufera la fel de mult. Dansatoarea este devastata de durere și are ochii in lacrimi de fiecare data cand vorbește despre el. In urma cu puțin timp a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- Mulți o cunosc pe Cristina Pucean, insa doar puțini sunt cei care știu cum arata ea in trecut. Pe rețelele de socializare a aparut o fotografie din anul 2011 cu dansatoarea. Fanii au recunoscut-o cu greu, iar unii dintre aceștia i-au lasat critici la postare. Bogdan de la Ploiești i-a luat apararea…