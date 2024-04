Stiri pe aceeasi tema

- Desparțirea de Cristina Pucean se pare ca l-a adus pe Bogdan de la Ploiești la capatul rabdarii. Cantarețul ar suferi dupa fosta lui iubita, judecand dupa mesajele pe care le posteaza pe rețelele de socializare.

- La mai bine de o saptamana de cand Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au decis sa puna din nou capat relației, blondina a facut public adevarul motiv al separarii de cunoscutul interpret de muzica de petrecere de la noi. Iata care a fost motivul pentru care cei doi au ales sa mearga pe drumuri…

- Bogdan de la Ploiești a confirmat desparțirea de Cristina Pucean! Cei doi nu mai formeaza un cuplu, iar aceasta veste i-a șocat pe fanii lor. Iata ce a postat cantarețul de manele pe rețelele de socializare, dar și ce le-a comunicat internauților!

- Au trecut deja cateva zile de cand Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean nu mai formeaza un cuplu. Dansatoarea a anunțat ca a pus punct relației, iar de curand, manelistul a postat un nou mesaj care ridica multe semne de intrebare in randul fanilor.

- Bogdan de la Ploiești a avut o prima reacție publica, dupa ce Cristina Pucean a anunțat desparțirea. Iata ce a transmis celebrul cantareț de manele prin intermediul rețelelor de socializare!

- Florin Pucean, cumnatul celebrului artist Bogdan de la Ploiești (BDLP), ar putea ramane in continuare in spatele gratiilor, dupa ce procurorii l-au trimis in judecata intr-un nou dosar, in care este acuzat, alaturi de un alt individ, de talharie calificata.

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean și-au facut surprize de sute de euro cu ocazia zilei de Valentine's Day. Cei doi indragostiți care au parte de succes pe plan profesional și-au uimit fanii cu ultima postare facuta publica pe internet. Iata ce cadouri și-au cumparat manelistul și cunoscuta dansatoare!

- Cristina Pucean este insarcinata? Ultima postare a dansatoarei i-a surprins pe fanii ei de pe rețelele de socializare, care au reacționat imediat. Iata cum s-a afișat vedeta alaturi de iubitul ei, Bogdan de la Ploiești!