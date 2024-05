In ultima vreme, au aparut tot felul de informații cu privire la o posibila modificare a datei alegerilor prezidentiale. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, lamurește care este de fapt stadiul discuțiilor in coaliție, la acest moment. Ionut Stroe spune ca abia dupa alegerile din 9 iunie se va discuta la nivelul coalitiei de guvernare […] The post Se modifica data alegerilor prezidentiale? Ce spune Ionut Stroe, purtatorul de cuvant al PNL appeared first on Puterea.ro .