Stiri pe aceeasi tema

- La nivel național, in perioada iunie 2021 – iunie 2022, aproape 14% dintre copiii romani au avut cel puțin un parinte plecat dincolo, la munca. In cifre, asta inseamna peste jumatate de milion de copii. O ancheta Salvați Copiii arata ca cel puțin jumatate dintre parinții care lucreaza in strainatate…

- Centrul Infotrafic a transmis sambata ca valorile de trafic ar putea sa creasca in principal pe cele doua drumuri nationale cu statiuni montane intens circulate la nivel national, DN 1 Ploiesti-Brasov si DN 7 Pitesti-Sibiu, precum si pe cele doua autostrazi catre litoral, A 2 Bucuresti-Constanta si…

- Coman, ochi și urechi atunci cand vine vorba de soția lui! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar unul dintre foștii mari jucatori ai fotbalului romanesc și, totodata, fostul conducator de la echipa de fotbal AFC Hermannstadt.…

- Și in acest an, compania Viorica Cosmetic a fost prezenta in cadrul expoziției Beauty. Compania a pregatit o super oferta pe care vizitatorii nu au avut cum sa o rateze: 25% reducere la toate produsele marca Viorica Cosmetic. A fost o oportunitate excelenta ca clienții fideli sa-și reinnoiasca stocul…

- Iata unde iși petrece Alexandru Ciucu weekend-urile atunci cand este randul lui sa aiba grija de fiicele sale. In compania cui a fost surprins. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor! Imagini are.

- Ce nu face Jorge pentru familia sa! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat cunoscutul cantareț de la noi. Iata ipostaza in care a fost surprins, de aceasta data, Jorge de catre paparazzii SpyNews.ro, cand credea…

- Asta face Daliana Raducan cand Razvan Simion nu se afla in prezența ei! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni alta decat prezentatorului TV de la "Neatza cu Razvan și Dani". Ei bine, de aceasta data, camerele de filmat au…