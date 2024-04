Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea atrage toate privirile chiar și atunci cand nu se afla pe terenul e tenis! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar jucatoarea de tenis. De aceasta data camerele de filmat au surprins-o pe sportiva de performanța…

- Britanicul Andy Murray va fi indisponibil pentru o perioada "prelungita" dupa ce s-a accidentat la glezna stanga, duminica, la meciul pierdut in turul trei la Miami Open. Britanicul, in varsta de 36 de ani, a primit tratament la sfarsitul setului al treilea al meciului pierdut, duminica, scor 5-7,…

- Campionatele Nationale de tenis de masa pentru seniori s au desfasurat la Izvorani, iar dintre medaliati nu au lipsit reprezentantii litoralului. Cristian Chirita CSM Constanta a devenit campion national la dublu, alaturi de fratele sau, Iulian Chirita Rapid Bucuresti Desi nu erau cotati printre favoriti,…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu susține ca Simona Halep se va intoarce cu capul sus pe terenul de tenis, dupa ce i-a fost redusa suspendarea de catre Tribunalul de Arbitraj Sportiv. CTP nu il iarta pe Patrick Mouratoglu, fostul antrenor al Simonei Halep, pe care il considera vinovatul principal pentru…

- Fostul lider WTA Simona Halep se poate intoarce pe terenul de tenis. Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis reducerea pedepsei de la 4 ani la 9 luni in scandalul de dopaj, anunța Antena3 CNN. TAS a mai decis anularea probei de sange din pașaportul biologic al sportivei. Halep primise o suspendare…

- Triplul campion de Grand Slam Andy Murray, 36 de ani, # 67 ATP, a pierdut in turul 2 al turneului ATP 500 de la Dubai, 2-6, 4-6 in fața francezului Ugo Humbert, apoi a facut precizari legate de retragerea sa din tenis. Britanicul Andy Murray traverseaza o perioada nefericita de la inceputul acestui…

- Echipa masculina de tenis de masa CSM Constanta a inceput in forta returul Diviziei A, in acest weekend, la Lugoj Aflata pe primul loc dupa tur, echipa de pe litoral, in componenta Cristian Grigore antrenor jucator , Cristian Chirita, Bogdan Iacob, Paul Mladin, Victor Carabas, a continuat seria victoriilor…

- Astazi s-au incheiat audierile de la TAS in cazul apelului facut la Lausanne de Simona Halep. Dupa audierile-maraton, romanca s-a fotografiat cu echipa juridica ce a reprezentat-o la Lausanne. Iata cine sunt cei 3 oameni pe care se bazeaza viitorul Simonei Halep in tenis. Fostul lider mondial le-a multumit…