Astazi s-au incheiat audierile de la TAS in cazul apelului facut la Lausanne de Simona Halep. Dupa audierile-maraton, romanca s-a fotografiat cu echipa juridica ce a reprezentat-o la Lausanne. Iata cine sunt cei 3 oameni pe care se bazeaza viitorul Simonei Halep in tenis. Fostul lider mondial le-a multumit acestora, intr-un mesaj publicat pe contul […] The post Cine sunt cei 3 oameni pe care se bazeaza viitorul Simonei Halep in tenis. Mesajul special al romancei, dupa ce s-a pozat cu ei appeared first on Antena Sport . Articolul Cine sunt cei 3 oameni pe care se bazeaza viitorul Simonei Halep…