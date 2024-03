Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale are in vedere elaborarea unui proiect de act normativ prin care sa se stabileasca limita maxima a adaosului comercial al retailerilor pentru produsele romanești la 20%. “Pana pe 31 decembrie, Ordonanta privind plafonarea adaosului comercial a fost transpusa…

- "E o mare bucurie sa ne aflam azi la lansarea candidatului pentru Primaria Capitalei sustinut de PSD si PNL. Activitatea politica in tara noastra e perceputa de romani ca fiind una egoista, in care politicienii sunt mai mult interesati de ce se intampla cu ei, nu cu cetatenii. Personal cred ca asta…

- Cristian Popescu Piedone a zis ca ar dori ca PSD sa o propuna pe Gabriela Firea in lupta pentru Primaria Capitalei. Cristian Popescu Piedone , primarul sectorului 5, a declarat la Romania TV ca s-ar bucura daca PSD ar susține-o pe Gabriela Firea la Primaria Capitalei , deoarece atat el cat și ea au…

- "In conformitate cu prevederile articolului 112 din Constitutia Romaniei si articolului 190 din Regulamentul Camerei Deputatilor va inaintam motiunea simpla intitulata 'Odele pentru Ceausescu nu salveaza agricultura romaneasca'. Este adresata domnului Florin Ionut Barbu, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- UPDATE In urma discuțiilor, s-a stabilit ca plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza va fi prelungita cu 60 de zile. Premierul Marcel Ciolacu discuta luni, cu reprezentantii sectorului de retail despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza, masura care ar putea fi prelungita…