- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale intentioneaza sa elaboreze un proiect de act normativ conform caruia adaosul comercial al retailerilor pentru produsele romanesti sa nu depaseasca 20%, a declarat, vineri, ministrul de resort, Florin Barbu. „Pana pe 31 decembrie, Ordonanta privind plafonarea…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale are in vedere elaborarea unui proiect de act normativ prin care sa se stabileasca limita maxima a adaosului comercial al retailerilor pentru produsele romanești la 20%. “Pana pe 31 decembrie, Ordonanta privind plafonarea adaosului comercial a fost transpusa…

- ”Din punct de vedere legal, pe teritoriul Romaniei, noi avem o ordonanta prin care am interzis importul de cereale. Se face pe baza de licenta, iar beneficiarii acestei ordonante nu sunt decat fermierii romani si procesatorii romani. Ministerul Agriculturii, pe cadru legal pe care il are, nu a eliberat…

- Micii retaileri avertizeaza: Plafonarea adaosului comercial pentru produsele romanești ar putea duce la marginalizarea acestora Micii retaileri din Romania trag un semnal de alarma cu privire la posibilele consecințe negative ale plafonarii adaosului comercial pentru produsele autohtone. Ei afirma ca…

- UPDATE In urma discuțiilor, s-a stabilit ca plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza va fi prelungita cu 60 de zile. Premierul Marcel Ciolacu discuta luni, cu reprezentantii sectorului de retail despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza, masura care ar putea fi prelungita…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu discuta miercuri cu reprezentantii retailerilor, discutiile pe subiectul prelungirii masurii de plafonare a adaosului comercial pentru alimentele de baza cu inca trei luni. Barbu a precizat luni, la finalul unei intalniri cu mediul asociativ, ca isi doreste prelungirea…

- Chestionat, intr-o conferinta de presa sustinuta marti in legatura cu noile solicitari ale fermierilor, Florin Barbu a raspuns: „Asa cum am spus, acciza in agricultura a fost suportata integral de catre Ministerul Agriculturii in anul 2023”. „Repet si fermierilor inca o data, dar si protestatarilor,…

- Presedintele Klaus Iohannis promulgat, luni, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere a cresterii excesive a preturilor la unele produse. Pentru produsele agricole si alimentare care intra pe teritoriul Romaniei si nu…