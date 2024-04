Iohannis, despre decizia PNL și PSD: „Să nu ducă la niște lupte electorale în coaliție” Președintele Klaus Iohannis a reacționat dupa decizia coaliției de luni noapte, de a merge in alegerile pentru Primaria Capitalei separat. „Cert, nu este un mare succes al coaliției, Prefer sa nu comentez deciziile coaliției in materie de ales candidați si felul in care se vor poziționa. Nu am fost acolo ca sa fiu ca sa zic așa in contact nemijlocit. Am aflat rezultatele. Important este ca aceasta soluție de candidați separați pe București sa nu duca la niște lupte electorale in coaliție care s-ar reflecta negativ asupra activitații Guvernului. Cred ca exista capacitatea in cele doua partide sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

