- Ministrul Agriculturii a anunțat ca Guvernul pregatește o noua schema de plafonare a adaosului comercial la alimente. De data aceasta insa, este vorba despre o plafonare a prețului produselor tradiționale. In prezent, exista o lista de 17 produse de baza care beneficiaza de adaos plafonat de 20%. Insa…

- „In momentul de fata, pana pe 31 decembrie, ordonanta privind plafonul adaosului comercial a fost transpusa de Parlament in lege. Este in derulare, in momentul de fata, un proiect legislativ pe care impreuna cu colegii mei de la Ministerul Agriculturii vrem ca toate produsele agroalimentare care sunt…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza, in perioada 15-17 martie 2024, Targul „Poftim din Romania – Vatra Satului in sectorul 4”. Targul este organizat de MADR in parteneriat cu Primaria Sectorului 4 și cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia. „Vatra satului…

- In perioada 1 – 3 martie, a avut loc targul „Poftim din Romania – Martisor de Bucuresti: Gusturi si Mestesuguri Romanesti”, organizat in Piata Sudului de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in parteneriat cu Primaria Sectorului 4 si Cooperativa Agricola Caprirom Sud Muntenia. Expozantii…

- Bucurestenii sunt asteptati, in perioada 1 – 3 martie 2024, la targul „Poftim din Romania – Martisor de Bucuresti: Gusturi si Mestesuguri Romanesti”, organizat in Piata Sudului din Capitala de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in parteneriat cu Primaria Sectorului 4 si Cooperativa…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza, in perioada 26-28 ianuarie, cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia, targul de produse tradiționale romanești „Mica Unire a producatorilor romani”. Targul se va desfașura cu ocazia sarbatoririi Zilei Unirii Principatelor…

