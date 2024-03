Fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, aduce lămuriri despre candidatura sa la președinția României Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, aduce lamuriri cu privire la o posibila candidatura a sa la președinția Romaniei, despre care s-a tot vehiculat in ultima vreme. „Nu voi candida. Am vazut in ultima perioada de timp ca, in ciuda raspunsurilor mele, sunt persoane care inca analizeaza așa-zisa mea candidatura. Probabil ca sunt genul de oameni care iau decizii și apoi se razgandesc. Nu este cazul meu. Nu m-am razgandit și cred ca discuția referitoare la alegeri trebuie sa fie despre candidați reali, pentru ca daca facem alegerile despre fantome, nu cred ca este sanatos pentru democrație”, a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

