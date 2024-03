Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Prime Capital Invest SRL si grupul din care fac parte Agro-Chirnogi SA si Maria Trading SRL intentioneaza sa preia Aqua Bilbor SRL. Anterior, Aqua Bilbor SRL a fost detinuta de Prime Capital Invest SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Prime…

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, aduce lamuriri cu privire la o posibila candidatura a sa la președinția Romaniei, despre care s-a tot vehiculat in ultima vreme. „Nu voi candida. Am vazut in ultima perioada de timp ca, in ciuda raspunsurilor mele, sunt persoane care inca analizeaza așa-zisa mea…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a discutat cu producatorii romani și a ajuns la concluzia ca Consiliul Concurenței trebuie sa analizeze de ce produsele romanești de la raft au un preț mult mai mare decat cele marca proprie. Așadar, Ministrul Agriculturii declara razboi marilor magazine alimentare…

- „Premierul Romaniei ar trebui sa finalizeze demersul inceput anul trecut, de schimbare a conducerii Consiliului Concurenței, pentru insanatoșirea acestei instituții grav bolnave care, in mod evident susține activitatea firmelor de asigurari, periclitand-o pe a celor de pe piața de reparații auto și…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Premier Energy PLC, Cipru intentioneaza sa preia compania CEZ Vanzare SA.Potrivit unui comunicat din partea Consiliului Concurentei, in Romania, companiile din Grupul Premier sunt active pe piata gazelor naturale, atat in calitate de distribuitor,…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza operatiunea prin care OMV Petrom SA si RNV Infrastructure SRL intentioneaza sa detina impreuna Electrocentrale Borzesti SRL si companiile detinute de aceasta, respectiv Hoopeks International SRL, Green Labs Advertising SRL, Union Wind SRL, Borzesti Wind SRL si Borzesti…

- Consiliul Județean Ilfov anunța startul lucrarilor pentru construcția unei sali moderne de intervenții chirurgicale la Spitalul Clinic Județean de Urgența Ilfov. ”Ce inseamna sala moderna? Concret, va fi dotata cu un sistem nou in Romania, unul pentru sterilizarea cu lampi ultraviolete de tip C, cu…

- O tranzacție importanta in industrie, in valoare de 3,2 milioane de euro, a ajuns pe masa Consiliului Concurenței. Aquila Part Prod Com (AQ), furnizor de servicii integrate de distribuție și logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania și Republica Moldova, cumpara Romtec Europa. Aquila…