Stresul termic , un ”ucigaș tăcut” Potrivit datelor Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), 500.000 de persoane mor in fiecare an din cauza stresului termic, numit de specialiști noul ”ucigaș tacut”. Potrivit site-lui Campbell Scientific, stresul termic se manifesta prin incapacitatea corpului uman de a menține o temperatura normala din cauza temperaturii ridicate și a nivelurilor ridicate de umiditate. ”Unii oamenii muncesc in […] The post Stresul termic , un ”ucigaș tacut” appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- EvenimentDisconfort termic ridicat astazi in mai multe județe iunie 13, 2024 09:37 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteorologica Cod galben, valabila pe parcursul zilei de astazi, fenomenele vizate fiind temperaturi ridicate și disconfort termic ridicat.In…

- Meteorologii au emis un Cod Galben valabil in intervalul 11 iunie, ora 10.00 ndash; 12 iunie, ora 10.00.Vor fi temperaturi ridicate, canicula, disconfort termic ridicat. In intervalul mentionat in centrul Moldovei si nordul Olteniei si pe litoral se vor inregistra temperaturi ridicate pentru aceasta…

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie transmit ca in Dobroge, in perioada 9 iunie, ora 10 11 iunie, ora 10 este in vigoare un cod galben de temperaturi ridicate, disconfort termic ridicat. Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie transmit ca in Dobrogea,…

- Romania se confrunta cu o problema majora: evaziunea fiscala. Anual, statul pierde circa 33 de miliarde de euro, echivalentul a 10% din PIB, din cauza acestei practici ilegale. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a tras un semnal de alarma, subliniind gravitatea situației…

- Romania se confrunta cu multiple amenințari in ceea ce privește convergența sociala și situația forței de munca. Conform unui raport recent publicat de Comisia Europeana, Romania se confrunta cu amenințari potențiale privind convergența sociala, iar riscurile asociate cu penuria de forța de munca sunt…

- Garda Naționala de Mediu trage un semnal de alarma: poluarea aerului in București atinge cote alarmante, iar primaria lui Nicușor Dan este obligata sa ia masuri imediate. Garda Naționala de Mediu trage un semnal de alarma: poluarea aerului in București atinge cote alarmante, iar autoritațile sunt sub…

- La fiecare 30 de minute, un roman moare in urma unui infarct, bolile cardiovasculare reprezentand principala cauza de deces in țara noastra, subliniaza consilierul prezidențial Diana Paun. „In Romania, bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza a deceselor… Media in Romania este de 109 decese…

- Scandalul liberalilor din Timiș este departe de a fi incheiat, iar cel care a pus gaz pe foc este un deputat apropiat de un baron PNL. Liderul organizației PNL Timiș, Alin Nica, nu mai poate candida pe lista partidului pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean din cauza faptul ca s-a…