Stiri pe aceeasi tema

- Tranzacțiile de marți, de la Bursa de Valori București (BVB) erau oșcilante, la jumatatea zilei, cu depreciere in majoriate a indexilor, dupa deschidere, indicatorul principal BET, fiind in depreciere cu 0,24 la suta. Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, a inregistrat…

- Incidența cancerului ovarian, cel mai letal dintre cancerele detectate la femei, este in creștere. Anual, in țara noastra, sunt diagnosticate aproximativ 1.800 de femei cu acest tip de cancer și mai mult de jumatate nu inving boala. In prezent, ratele de supraviețuire sunt scazute, incidența și mortalitatea…

- Incidenta bolilor inflamatorii intestinale este in crestere, iar varsta la care acestea sunt diagnosticate scade, a declarat presedinta unei asociatii care reprezinta oamenii cu aceste maladii, Isabella Grosu.

- Adolescentii si adultii tineri romani diagnosticați cu cancer au o rata de supravietuire mai mica fața de cea a copiilor, categorie la care s-a inregistrat o crestere semnificativa a acestei boli, avertizeaza conf. dr. Monica Dragomir (foto). ”Aceasta categorie de varsta in toate statisticile epidemiologice…

- Activitatea economica in zona euro a inregistrat, in aprilie, cel mai rapid ritm de crestere din ultimul an. Avansul din sectorul serviciilor a reușit sa compenseze declinul din industrie, potrivit rezultatelor unui sondaj publicat astazi, 6 mai. Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in zona…

- First Bank a inregistrat, din activitatea operaționala, o balanța in creștere, de 219,665 milioane lei, la sfarșitul exercițiului financiar 2022, fața de 208,299 milioane lei, la 1 ianuarie 2022, arata Raportul de Transparența al bancii. Activele bancii totalizau 7,733 miliarde lei. Ieșirile de capital…

- In recenta sa aparație in cadrul emisiunii Puterea a Patra, fost Ministrul al Economiei și ex-director al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica , Octavian Calmic a vorbit despre situația economica din Republica Moldova. Potrivit lui, economia țarii a atins nivelul anilor 1990 și din pacate…

- O subsidara ENEL s-a ales cu o amenda in valoare de 79 de milioane de euro in Italia, pentru gestionarea defectuoasa a datelor personale ale clienților. Descoperirea a fost facuta de Autoritatea italiana pentru protectia datelor, care a amendat joi unitatea celei mai mari companii de utilitati din tara,…