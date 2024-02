Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american a aprobat joi vanzarea de drone militare catre India in valoare de patru miliarde de dolari, intr-un moment in care cele doua tari depun eforturi pentru a-si consolida cooperarea, inclusiv cea militara, relateaza AFP.Vanzarea a 31 de drone ultra-sofisticate de tip MQ-9B Sky Guardians…

- YouTube a blocat mai multe canale care promoveaza „academia de afaceri online” a lui Andrew Tate, in urma acuzatiilor potrivit carora influencerul a exploatat naivitatea unor tineri fani in scopul profitului. Schema de afaceri a lui Tate, numita „The Real World”, este vizata de aceasta interdictie.…

- Intr-o confruntare cinematografica in ajunul Anului Nou, „Wonka”, fantezia muzicala capricioasa cu Timothee Chalamet in rolul tanarului Willy Wonka, a cucerit casele de bilete, ocupand primul loc in vanzare, cu o cifra impresionanta de 29,5 milioane de dolari din vanzarea de bilete. Caștigurile de 22,7…

- Cel putin 215 milioane de doze de vaccinuri COVID-19 achizitionate de tarile UE in perioada de varf a pandemiei au fost aruncate intre timp, costul lor fiind estimat la 4 miliarde de euro, arata o analiza realizata de POLITICO, pe baza datelor culese inegal, pentru ca unele tari au refuzat sa le faca…

- Rusia a declanșat sambata un atac masiv cu drone asupra Kievului, capitala Ucrainei. Forțele aeriene ucrainene au raportat un „numar record” de drone de atac unidirecționale – aproximativ 75 in total – care au vizat orașul, unde locuiesc aproximativ trei milioane de oameni. In ciuda amplorii atacului,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a colectat in octombrie o suma record, de peste 40 de miliarde de lei, arata datele Profit.ro. La finalul lunii septembrie, pentru primele noua luni din an, ANAF inregistra un minus la colectare, ramanere in urma fața de plan, de aproximativ 16,4 miliarde…

- MApN a anunțat ca membrii Congresului SUA au transmis o notificare cu privire la vanzarea catre Romania a 54 de tancuri de lupta Abrams M1A2 SEPv3, 12 derivate pe sașiu de tanc, munitie si simulatoare pentru instruire, dar precizeaza ca contractul va fi de 1,07 miliarde de dolari. Inițial, contractul…

- Departamentul de Stat a autorizat vinzarea catre Romania a tancurilor de lupta principale M1A2 Abrams in valoare de 2,53 miliarde de dolari. Acest lucru a fost comunicat de Agenția de Cooperare pentru Securitate și Aparare (Defense Security Cooperation Agency), relateaza "Adevarul european". Agenția…