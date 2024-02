Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii a lansat o procedura de achiziție de hrana pentru soldați. Armata vrea sa cumpere „rații individuale de lupta”, bugetul total alocat ajungand la aproape 1.500.000 de euro. Ministerul Apararii Naționale (MApN) a lansat o licitație pentru achiziționarea de rații individuale de lupta,…

- Departamentul de Stat al SUA a dat unda verde pentru vanzarea de echipamente militare avansate, inclusiv 31 de drone MQ-9B Predator, catre India. Afacerea, evaluata la aproape 4 miliarde de dolari, a fost anunțata inițial in timpul vizitei premierului indian Narendra Modi in Statele Unite in iunie 2023.…

- YouTube a blocat mai multe canale care promoveaza „academia de afaceri online” a lui Andrew Tate, in urma acuzatiilor potrivit carora influencerul a exploatat naivitatea unor tineri fani in scopul profitului. Schema de afaceri a lui Tate, numita „The Real World”, este vizata de aceasta interdictie.…

- Intr-un incident bizar și neașteptat, un cuplu din Pennsylvania, Clayton și Carrie Law, s-a trezit confruntat cu o provocare financiara neobișnuita atunci cand cainele lor in varsta de șapte ani, Cecil, a devorat de 4.000 de dolari in numerar. Cuplul retrasese banii pentru a-și plati gradinarii, doar…

- Intr-o confruntare cinematografica in ajunul Anului Nou, „Wonka”, fantezia muzicala capricioasa cu Timothee Chalamet in rolul tanarului Willy Wonka, a cucerit casele de bilete, ocupand primul loc in vanzare, cu o cifra impresionanta de 29,5 milioane de dolari din vanzarea de bilete. Caștigurile de 22,7…

- Tensiunile cresc pe masura ce liderii G7 iau in considerare confiscarea legala a activelor rusești, inghețate dupa ce Rusia a inceput un razboi in Ucraina. Moscova a anunțat ca deține la randul sau o lista de active pe care le va confisca daca Occidentul va recurge la un nou set de sanncțiuni ca raspuns…

- Nicu Popescu, actualul ministru al Afacerilor Externe si Integrarii Europene, va fi numit in fucția de negociator-șef in procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana, potrivit unor surse citate de Ziarul de Garda. Oficial, prim-ministrul Dorin Recean a declarat ca echipa de negociatori…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a indemnat marți pe membrii alianței sa „mențina cursul” in susținerea Ucrainei in lupta sa impotriva invaziei Rusiei, in timp ce atat Statele Unite cat și Uniunea Europeana se lupta sa ajunga la un acord asupra unui nou ajutor militar, potrivit Reuters.…