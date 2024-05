Stiri pe aceeasi tema

- Portul temporar construit de armata americana pentru a facilita livrarea de asistența in Fasia Gaza va fi operational „in urmatoarele zile”, dupa intarzieri cauzate de condițiile meteorologice, a comunicat Pentagonul

- Israelul a cerut sambata locuitorilor din unele zone estice ale orasului Rafah din Fasia Gaza sa evacueze si sa se indrepte catre "zona umanitara extinsa" din Al-Mawasi, potrivit unui mesaj in limba araba publicat pe reteaua de socializare online X de purtatorul de cuvant al armatei.

- Constructia portului american artificial si temporar din Fasia Gaza, menit sa faciliteze livrarea asistentei umanitare, este finalizata, dar podul nu poate fi instalat din cauza conditiilor meteorologice, a anuntat marti Pentagonul, transmite AFP, preluat de agerpres.ro. “Pana in prezent, constructia…

- In ultimele saptamani, Statele Unite au trimis, in secret, rachete cu raza lunga de acțiune Ucrainei pentru a fi folosite in lupta acesteia impotriva trupelor ruse invadatoare, iar Kievul le-a folosit saptamana trecuta pentru prima data, a declarat miercuri, 24 aprilie, un oficial american citat de…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a indemnat luni comunitatea internationala "sa ramina unita" in fata "agresiunii iraniene, care ameninta pacea mondiala", dupa salvele de rachete si drone lansate de Iran impotriva Israelului, noteaza AFP. "Comunitatea internationala trebuie sa ramina unita pentru…

- Un port temporar anuntat de Statele Unite pe coasta Fasiei Gaza devastata de razboi pentru a oferi ajutor suplimentar civililor ar putea fi operational in aprilie, a declarat joi presedintele cipriot, Nikos Christodoulides, citand o delegatie americana, relateaza dpa, citata de Agerpres.

- Proiectul construirii un port pentru livrarea de ajutor umanitar catre populatia din Gaza constituie "un semn de neputinta si slabiciune din partea comunitatii internationale", a denuntat miercuri secretarul general al Amnesty International, Agnes Callamard, relateaza AFP, potrivit Agerpres. La mai…

- Roma va prezida sambata prima intalnire a sefilor diplomatiei din tarile G7 sub presedintia italiana, dedicata crizelor internationale, precum conflictul dintre Israel si Hamas, situatia din Marea Rosie sau agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, noteaza AFP, citat de Agerpres. Ministrul italian de…