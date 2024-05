Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Piatra-Neamt, ca administratia nu trebuie sa aiba culoare politica, afirmand ca aceia care trec "linia rosie" si nu respecta acest lucru trebuie sanctionati.

- Senatoarea Gabriela Firea, șefa filialei PSD București, s-a inscris oficial in cursa pentru funcția de primar general al Capitalei, avandu-i alaturi la acest eveniment pe principalii lideri PSD: Marcel Ciolacu – premier și președinte al PSD, Paul Stanescu – secretar general, Sorin Grindeanu – vicepreședinte…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca „linia rosie” pe care o respecta in politica este evitarea jignirilor in discursul celor de la PSD, el sustinand ca trebuie, in schimb, spus adevarul. „In istoria de dupa 1989, intotdeauna, fara exceptie, cand a fost greu Romaniei a trebuit sa vina PSD si…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, dupa depunerea la Biroul Electoral Central a listei candidatilor PSD și PNL la alegerile europarlamentare, ca cele doua partide au reușit sa arate „maturitatea politica” pentru a asigura stabilitatea și dezvoltarea țarii.

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat ca, in actualul context politic, nu se poate creiona alta coalitie, din 2025, decat in jurul Partidului Social Democrat si al Partidului National Liberal. „Cum ar fi aratat Romania in acest moment fara sa existe o stabilitate politica? Da, sunt unul dintre…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca, in momentul de fata, candidatul pentru functia de primar general din partea PSD este Gabriela Firea, insa „in interiorul coalitiei, la fel cum am stabilit si o alianta, urmeaza sa vedem daca vom merge separat in aceasta confruntare politica sau…