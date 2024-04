Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar general Gabriela Firea și-a depus candidatura, duminica, flancata de toți greii din PSD: Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alexandru Rafila, Paul Stanescu, europarlamentarul Mihai Tudose și primarii de sectoare Robert Negoița și Daniel Baluța. La depunerea candidaturii, Gabriela Firea a…

- Explicația liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu pare mai degraba ca ar avea rostul ”sa-l scoata” dintr-o situație penibila. El spune ca lipsa de abilitate a coaliției in gestionarea situației candidatului coaliției la Capitala ar fi ”activitate sociala vie” și nu incompetenta cum am am crezut. Declarațiile…

- Vineri, 12 aprilie, conducerea centrala a PSD in frunte cu liderul partidului, premierul Marcel Ciolacu, prim vicepreședintele PSD, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu, secretarul general Paul Stanescu și europarlamentarul Mihai Tudose va descinde la Suceava la Conferința Județeana de Alegeri…

- Liderii coalitiei de guvernare s-au reunit joi dupa-amiaza, la Palatul Victoria, intr-o sedinta in care ar urma sa decida candidaturile pentru Primaria Capitalei si primariile de sectoare, potrivit agerpres.ro. Din partea PSD, alaturi de premierul Marcel Ciolacu, la consultari participa Paul Stanescu,…

- PSD nu il va sustine pe Cristian Popescu Piedone la Primaria Capitalei, a declarat președintele partidului, Marcel Ciolacu, intr-o discuție cu jurnaliștii, la Palatul Victoria. Acesta a precizat ca Gabriela Firea va fi candidatul PSD la Primaria Capitalei daca PNL și PSD merg separat in alegerile din…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD nu il va susține pe Cristian Popescu Piedone in cursa electorala pentru postul de primar general in București. „PSD nu il va susține pe Piedone la Primaria Capitalei. Din discuțiile avute cu domnul Nicolae Ciuca, nici PNL nu va susține candidatura acestuia. Daca mergem…

- Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, susține ca batalia pentru Primaria Capitalei va da un semnal foarte important și va arata daca PSD și PNL chiar pot merge in coaliție la alegeri. Ciolacu a spus ca politica se face cu un proiect de țara, ”nu sa faci ca o maimuța in Parlament”, cu referire la…

- Video | Marcel Ciolacu a rabufnit la TV: De ce ma certați? Ar fi o catastrofa pentru București! Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, miercuri seara, la Romania Tv, despre candidații la Primaria Capitalei, dar și despre spitalele regionale pentru construcția carora s-au semnat…