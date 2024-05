Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul roman Eduard Ionescu i s-a alaturat lui Ovidiu Ionescu pe tabloul principal al turneului preolimpic de tenis de masa destinat probei de simplu masculin, dupa doua victorii obtinute miercuri la Sarajevo (Bosnia-Hertegovina), dupa ce l-a invins, joi, pe bosniacul Benjamin Zijadic cu 4-0 (11-6,…

- Ovidiu Ionescu (34 de ani) și Eduard Ionescu (20 de ani) debuteaza miercuri la turneul preolimpic de la Sarajevo de unde spera sa se califice pe tabloul de simplu al Jocurilor Olimpice de la Paris. Ultimul turneu european de calificare individuala la Jocurile Olimpice de la Paris are loc intre 15 și…

- Simona Halep (32 de ani, 1149 WTA) va debuta la WTA 125 Paris in compania americancei McCartney Kessler (24 de ani, 123 WTA).Simona Halep e pregatita sa revina in circuitul feminin. E de cateva zile la Paris, unde se joaca turneul WTA 125 numit Trophee Clarins.Tabloul a fost stabilit duminica, iar fostul…

- Gabriela Ruse a ajuns pe tabloul principal la Trofeul Clarins, dupa ce a invins-o pe Vera Zvonareva (fosta ocupanta a locului 2 in clasamentul mondial) in calificarile turneului „WTA 125” de la Paris.

- Jucatorii de tenis de masa Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu, dublul mixt al Romaniei, s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. Odata cu aparitia clasamentului mondial pe data de 7 mai, perechea tricolora (#8 mondial) medaliata cu bronz la ultima editie a Jocurilor Europene a obtinut oficial…

- Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu au facut, vineri, inca un pas spre Jocurile Olimpice de la Paris, ei ajungand in semifinala KO3 la turneul preolimpic de la Havirov (Cehia). Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu sunt tot mai aproape de JO Perechea tricolora a eliminat perechea americana Nikhil Kumar/Amy…

- Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu fost invinși in penultimul act al turneului preolimpic din Cehia de luxemburghezii Luka Mladenovic/ XIa Lian Ni cu 4-2. Vineri vor intra din nou in concurs pentru a obține calificarea la JO. Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu incearca in aceste zile sa obțina prezența…

- „Stejarii” și „Los Leones” se intalnesc duminica pe Stadionul „Jean Bouin'' de la ora 19:15 pentru a stabili cine va ocupa locul al treilea in aceasta ediție a Rugby Europe Championship. Naționala Romaniei vrea sa incheie cu un succes ediția din 2024 a REC. „Știam ca acest turneu va fi unul complicat…