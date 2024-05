Stiri pe aceeasi tema

- Alejandro Tabilo, 26 de ani, # 32 ATP, semifinalist in aprilie la Țiriac Open și invingator in duelul cu Novak Djokovic de la Roma, are un mod original de a-și sarbatori victoriile. Cea mai stralucitoare izbanda din cariera jucatorului chilian s-a produs in turul al treilea al turneului Masters 1000…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal inca nu si-a spus ultimul cuvant la aproape 38 de ani, in ciuda numeroaselor probleme fizice, si a obtinut victoria in fata australianului Alex de Minaur, nr.11 mondial, calificandu-se in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu…

- Jucatorul norvegian de tenis Casper Ruud (6 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat joi in sferturile de finala ale turneului ATP 500 de la Barcelona, dotat cu premii totale de 2.782.960 de euro, dupa ce l-a invins in doua seturi, 6-1, 6-4, in optimi, pe australianul Jordan Thompson (33 ATP, favorit nr. 14),…

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev (4 ATP, favorit nr.4) s-a calificat miercuri in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.950.575 de euro, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-2, 6-4, de francez

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, principalul favorit al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), s-a calificat in optimile de finala ale acestei competitii, dupa ce l-a invins in doua seturi, 6-2, 6-4, pe francezul Gael Monfils, luni, la Hard Rock Stadium, potrivit Agerpres. Alcaraz, ocupantul…

- Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (2 ATP, principal favorit) s-a calificat sambata seara in turul al treilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.995.555 de dolari, dupa ce s-a impus lejer, in doua seturi, 6-2, 6-1, in fata compatriotului sau, Roberto…

- Tenismanul chilian Nicolas Jarry, principalul favorit al turneului ATP 250 de la Santiago de Chile, s-a oprit in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 661.585 de dolari.Jarry, detinatorul trofeului, s-a inclinat vineri in doua seturi, ambele pierdute…