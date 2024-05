Iordănescu îşi testează lotul pentru Campionatul European Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Edward Iordanescu, a trimis 21 de convocari preliminare stranierilor pentru meciurile amicale cu Bulgaria si Liechtenstein, ultimele inaintea participarii la Campionatul European din Germania, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. Lotul pentru aceste doua partide, care va fi format dintr-o parte dintre cei 21 de stranieri plus jucatorii din competitia interna, va fi anuntat ulterior. Lotul final pentru EURO 2024, care poate cuprinde pana la 26 de fotbalisti, va fi anuntat vineri, 7 iunie. Lista preliminara a celor 21 de fotbalisti… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

