Generalul-maior in retragere William Anders, astronautul care a participat la misiunea Apollo 8 si care a facut celebra fotografie Earthrise - facuta de pe orbita Lunii - a murit vineri, cand avionul pe care il pilota s-a prabusit in apele de langa Insulele San Juan in Statul Washington, anunta The Guardian, citat de news.ro. Barbatul avea 90 de ani.