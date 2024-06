ISU Giurgiu: Explozie la un liceu din Bolintin Vale!

Explozie in atelierul Liceului Tehnologic Dimitrie Bolintineanu din orasul Bolintin Vale, transmite ISU Giurgiu, azi, 08 iunie "Explozie in atelierul Liceului Tehnologic Dimitrie Bolintineanu din orasul Bolintin Vale. Aceasta s a produs ieri dupa amiaza, in timpul orei, in incaperea respectiva fiind… [citeste mai departe]