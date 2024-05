Un tânăr de 18 ani a încercat să jefuiască o sală de jocuri de noroc, dar a plecat cu mâna goală Un tanar de 18 ani a incercat sa jefuiasca o sala de jocuri de noroc din Mamaia și a agresat o angajata. El s-a deplasat la localul respectiv cu masina mamei sale, pe care a condus-o desi nu are permis, informeaza News.ro. Tanarul este cercetat pentru tentativa la talharie calificata, distrugere si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. ”La data de 08.05.2024, in jurul orei 05.00, inculpatul F.D., in varsta de 18 ani, in timp ce se afla in apartamentul in care locuieste impreuna cu mama sa, din orasul Navodari, a luat cheile autoturismului mamei sale. Apoi s-a urcat la volanul autoturismului,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

