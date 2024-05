Stiri pe aceeasi tema

- La Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universitații ”Valahia din Targoviște, are loc Sesiunea anuala de comunicari științifice studențești, cu participare internaționala. Sesiunea se deruleaza pe parcursul a doua zile (16-17 mai 2024) și include prezentarea de lucrari din diferite…

- CJ Dambovița și-a reafirmat sprijinul pentru invațamantul superior dambovițean, președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan spune ca Universitatea „Valahia” din Targoviște trebuie sa fie unul dintre pilonii dezvoltarii județului Dambovița și ai reședinței de județ. Intr-un județ care se afla in continua…

- Universitatea ” Valahia” din Targoviște prin Facultatea de Drept și Științe Administrative, a dat startul colaborarilor cu instituții publice. Așa cum au afirmat rectorul Universitații Valahia, conf.univ.dr. Ioan Corneliu Salișteanu și președintele Senatului Universitații Valahia, conf.univ.dr.Claudia…

- Tinerii studenții ai Facultații de Drept și Științe Administrative din cadrul Universitații Valahia din Targoviște au fost in vizita la Camera Deputaților, acolo unde teoria invațata la facultate a capatat sens. Este o acțiune cu tradiție pe care o desfașoara, președintele Senatului Universitații…

- Intr-un cadru solemn și plin de semnificație, vineri, 29 martie 2024, Amfiteatrul Institutului de Cercetare Științifica și Tehnologica Multidisciplinara din Campusul Universitar a fost gazda unui eveniment deosebit: simpozionul cu titlul „20 DE ANI DE LA APARIȚIA PRIMULUI NUMAR AL REVISTEI „VALAHIA…

- COMUNICAT DE PRESA Facultatea de Științe Economice, din cadrul Universitații „Valahia” din Targoviște, organizeaza in perioada 28-29 martie 2024, Sesiunea anuala de comunicari științifice studențești cu titlul „PERFORMANȚA ȘI COMPETITIVITATE IN SOCIETATEA CUNOAȘTERII” Evenimentul este derulat sub egida…

- Comunitatea Elena din Targoviște, afiliata Uniunii Elene din Romania, Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, și Universitatea „Valahia” din Targoviște au marcat cea de-a șasea ediție a manifestarilor dedicate ZILEI LIMBII ELENE. Evenimentul s-a desfașurat…