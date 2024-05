Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo valabila in intervalul 13 – 26 mai. Astfel, in urmatoarele doua saptamani, vremea va fi in general calda la nivelul intregii țari, cu maxime termice de pana la 26 de grade, insa ploile sub forma de aversa vor fi…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru duminica, 12 mai 2024. Specialiștii anunța o vreme cu temperaturi apropiate de valorile specifice acestei perioade din an, dar mai mici decat cele de sambata. In unele orașe sunt șanse ridicate de precipitații.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o informare meteorologica, de averse, descarcari electrice și izolat grindina și vijelii, pentru intreaga țara, valabila pana joi, la ora 20:00. „In intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, la inceput in regiunile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pana la jumatatea lunii mai, o prognoza care cuprinde inclusiv vremea de 1 Mai și de Paște. Conform meteorologilor, vremea va fi una cu temperaturi peste medie, dar in aceasta perioada sunt posibile ploi, informeaza Mediafax.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 25 martie – 22 aprilie. In toata țara vor fi temperaturi mai ridicate decat mediile lunii aprilie, potrivit meteorologilor care au transmis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Estimările meteorologice pentru patru…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut, in urma cu puțin timp, un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis o avertizare Cod Galben de vijelii și grindina in mai multe județe din Romania. Iata lista zonelor afectate!

- Vremea ne pregatește noi surprize, primavara nu vine pe 1 martie 2024. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Prognoza meteo pana pe 3 martie 2024 Meteorologii au facut un anunț de ultim moment cu privire la evoluția vremii in urmatoarele…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au transmis prognoza meteo actualizata. Iata cum va fi vremea pana pe data de 4 martie 2024.