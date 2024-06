Nicu Grameni, cunoscut ca fiind crainicul echipei Dinamo și varul tatalui lui Constantin Grameni de la Farul, a fost expus intr-un scandal dupa ce s-a aflat ca ar fi incercat sa se intalneasca cu un presupus minor de 15 ani pe o aplicație de dating destinata comunitații LGBTQ+. Cu toate acestea, persoana cu care Grameni […] The post Crainicul lui Dinamo ar fi incercat sa racoleze un minor pe o aplicație de dating destinata comunitații LGBTQ+ appeared first on Puterea.ro .