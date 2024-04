Se strică vremea în București! Se anunță ploi torențiale, vijelii și grindină Se schimba vremea in Capitala. Dupa un inceput de saptamana calduros, meteorologii anunța ca, de miercuri, vin ploile. Iar temperaturile vor scadea simțitor. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza speciala pentru București, valabila de miercuri, 17 aprilie, pana joi seara. Se anunța vreme instabila și o racire semnificativa, fața de intervalul precedent. […] The post Se strica vremea in București! Se anunța ploi torențiale, vijelii și grindina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

