Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a explicat, referilor la faptul ca DNA a inceput urmarirea penala in cazul sau, ca decizia procurorilor anticoruptie a fost „o chestiune absolut formala”, in contexutl in care acestia sunt obligati sa deschida o cercetare penala in cazul in care este formulata o plangere.…

- Mihai Enache, candidatul AUR la Primaria Capitalei, anunța ca Directia Nationala Anticoruptie (DNA) l-a inștiințat ca a inceput urmarirea penala in cazul lui Nicușor Dan, urmare plangerii penale depuse de acesta. Enache il acuza pe edilul Capitalei de finantare netransparenta a publicitatii electorale.

- Autoritațile din Palatul Comunal anunța ca s-a depus prima plangere penala pentru furt, in cazul bicicletelor municipale, context in care au mai precizat ca, pana acum, au fost aplicate peste 200 de sancțiuni pentru abandonarea acestor vehicule speciale. ,,Va marturisesc, cu mahnire, ca astazi am semnat…

- Rasturnare de situație in cazul exploziei de la Crevedia! Patronii stației GPL au depus plangere penala impotriva pompierilor, mai exact, impotriva a trei comandanți ai operațiunii de stingere a incendiului uriaș in care zeci de persoane au fost ranite și altele și-au pierdut viața. Ce acuzații le sunt…

- Cosmin Stinga și Ionuț Doldurea, patronii firmei Flagas SRL care opereaza stația GPL din Crevedia explodata in 2023, au depus o plangere penala impotriva pompierilor comandanți ai intervenției. Casa de avocatura care ii reprezinta pe patronii stației GPL de la Crevedia a anuntaț, marți, ca aceștia au…

- Candidatul PSD si PNL pentru Primaria generala a Capitalei, Catalin Cirstoiu, neaga informatiile conform carora s-ar retrage din cursa electorala, spunand ca a intrat in competitia electorala pentru a castiga. „Ca sa fac ordine si in haosul zilei: nu, nu exista niciun fel de posibilitate, discutie,…

- Deputatul AUR Georgel Badiu a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie prin care a adus la cunostinta caracterul penal al actiunilor intreprinse de liderii politici Marcel Ciolacu, Marcel Bolos si Nicolae Ciuca, in legatura cu procesul intentat de Gabriel Resources impotriva Romaniei, avand…

- Președintele USR, Catalin Drula, a depus luni plangere penala impotriva premierul PSD Marcel Ciolacu pentru manipularea pieței, abuz in serviciu, deturnarea de fonduri și inșelaciune in cazul Roșia Montana, informeaza USR. Totodata, Drula a trimis sesizari și la Autoritatea de Supraveghere Financiara…